Gallo sulla Serie A: “Il Milan mi piace, l’Inter è la squadra da battere”

L'operatore di mercato Pasquale Gallo ha parlato delle gerarchie della Serie A 2021-2022. Questa l'opinione sul Milan e non solo ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "L’Inter è la squadra da battere. Occhio all’Atalanta: se non ha il peso della Champions può vincere il campionato. Mi piace anche il Milan. E la Juve è sempre la Juve. Ma è meglio riparlarne tra sette giorni: avremo tutti le idee più chiare". Calciomercato ufficialmente terminato! Messias e non solo: ecco le ultime mosse del Milan