Galliani su Ibrahimovic: “Trovare un altro come lui sarà impossibile”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha esaltato le qualità di Zlatan Ibrahimovic sia in campo che fuori

L'amore di Adriano Galliani per Zlatan Ibrahimovic è cosa nota. L'ex amministratore delegato del Milan, in diverse occasioni, ha ricordato la trattativa estenuante per portarlo dal Barcellona in rossonero nell'estate del 2010. A distanza di 11 anni, Galliani non perde occasione per continuare ad esaltare il campione svedese. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di 'Rai Sport': "Zlatan è unico per quello che fa sia in campo che fuori. Trovare un altro Ibra sarà impossibile".