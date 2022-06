G. Galliani: “Feci un pressing pesante su mio padre per acquistare Nesta”

"Il rapporto con mio padre è sempre stato profondo. Vivevamo in simbiosi finché sono rimasto a casa, era il primo consigliere per me e io per lui. Ci confrontavamo sempre, anche sul Milan. Su Nesta la verità è che non c'era la volontà di portarlo, si pensava di aver chiuso la campagna estiva ma io ne ero innamorato, perché era l'unico a livello dei nostri grandi. Feci un pressing pesante su mio padre, finché chiamò il presidente e si fece. Avevo una grande passione per Inzaghi, che incarnava i valori che avevo io. E' un calciatore che ha avuto una carriera straordinaria per il suo grande lavoro e i suoi valori. Chi avrei voluto vedere al Milan? Sono malato di calcio e vidi per caso una volta nell'U21 Modric. Lo consigliai a Braida". Milan, le top news di oggi: Leao e Bennacer, rinnovi in stand-by.