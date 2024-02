Galliani: “Gol di Maldini? Ho chiamato subito Paolo e gli ho detto …”

Galliani: "Il gol di Maldini? Finalmente non ho più un terzinaccio"

Sui gol di Daniel Maldini e Matteo Pessina: "Per me è molto romantico il fatto che i due gol di Salerno li abbiano segnati due ragazzi uno nato a Milano l'altro a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno nel Monza, per me è il massimo: 'La prima telefonata l'ho fatta a Paolo e gli ho detto. Finalmente un Maldini che fa gol invece del terzinaccio che avevo prima'".