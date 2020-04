Galliani: “Lotito e gli allenamenti? Il calcio non è come il tennis”

ULTIME NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti convocati, in onda su Radio 24, ha parlato dell’idea di Claudio Lotito, presidente della Lazio, di riprendere gli allenamenti il prima possibile.

"Parole di Lotito? Sono corrette dal punto di vista istituzionale, ma il calcio è uno sport di contatto fisico: quando si gioca si va in contatto, non è come il tennis, e dunque la ripresa degli allenamenti deve stabilirla la comunità scientifica – sottolinea Galliani – .Il calcio non è una fabbrica in cui possiamo rispettare le posizioni assegnate. Cosa succede nel caso in cui ci fosse un calcio d'angolo? Il difensore sta a due metri? Negli allenamenti non puoi fare la partitella, altrimenti ci sarebbe il contatto fisico. E' impossibile al momento esaudire questa richiesta". Galliani, inoltre, fa una proposta per il proseguimento della Serie A