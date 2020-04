Coronavirus, l’idea di Galliani: “Serie A? Si può fare come in Sud America”

ULTIME NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, nell’intervento alla trasmissione radiofonica Tutti convocati, in onda su Radio 24, ha fatto una proposta relativa alla ripresa della Serie A dopo che l’emergenza coronavirus sarà finita.

“Questo messaggio di non riprendere il campionato viene dalle persone che non vogliono retrocedere con le proprie squadre. Non ci sono buoni e cattivi – dice Galliani -. Se i campionati finiscono le perdite saranno di bassa entità, se non finiscono sarà un massacro. Si può pensare anche di fare come in Sud America, facendo i campionati nell’anno solare: il campionato italiano ad esempio si potrebbe giocare da Febbraio a Novembre. Ci vuole un po’ di innovazione: vedo la lampada, ma non Aladino”.