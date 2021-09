Galliani: “La Serie A era un campionato d’arrivo, adesso non più” | News

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha detto la sua su come la Serie A non sia più un campionato top in Europa

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Adriano Galliani ha parlato della Serie A. Queste le parole dell'amministratore delegato del Monza. "Noi eravamo un campionato d'arrivo, adesso non più. E questo accade per i diritti tv: in Premier fatturano 6 miliardi, in Serie A 2. Col Fair Play Finanziario Berlusconi non avrebbe mai portato il Milan dal settimo posto alle vette d'Europa". Riferendosi all'addio di Romelu Lukaku all'Inter, ha concluso così il suo intervento: "Come fa oggi una squadra italiana a rifiutare 115 milioni?"