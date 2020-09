ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sky Sport del suo amore per il Milan

Le parole di Galliani

“La passione per il Milan non mi passerà mai. La mia vita è questa: dieci anni di Monza, 31 di Milan e ora ancora al Monza. Il biancorossonero è la mia vita. La passione è uguale, anche quando segna Ibrahimovic scatto. Dopo l’altra sera mi sono arrivati dei messaggi da Thiago Silva, Pato e altri giocatori, è rimasto un bel legame con tutti loro. Mi è dIspiaciuto molto non essere presente all’amichevole Milan-Monza che è la partita della mia vita, ma purtroppo ero in isolamento volontario e quindi l’ho vista in tv”.

