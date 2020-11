Galliani: “Io e Nesta non potremo mai essere nemici”

Ex Milan, quanta stima e riconoscenza tra Galliani e Nesta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi c’è Monza-Frosinone per il 7° turno di Serie B. Partita speciale per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex Presidente del Milan oggi entrambi al Monza, ed Alessandro Nesta, tecnico della compagine canarina.

Nesta, in conferenza stampa pre-partita, ha dichiarato, a proposito del suo passato: «Non li ho sentiti in questa settimana ma con il dottor Galliani ogni tanto abbiamo modo di parlarci. Il Presidente Berlusconi non lo sento da tanto, ha tanti impegni. Per me sono due persone alle quali devo molto, mi hanno portato in una squadra spaziale, in un club che in quell’epoca era avanti 20 anni rispetto agli altri. Per cui avrò sempre riconoscenza nei loro confronti».

Galliani, ai microfoni del quotidiano provinciale ‘L’Inchiesta‘ oggi in edicola, ha replicato così al suo ex difensore. «Ringrazio molto Alessandro per queste parole così belle. Quella squadra era spaziale, è vero. Ma grazie a lui, arrivato dalla Lazio nell’ultimo giorno di mercato dopo un’opera di convincimento verso il Presidente Berlusconi a compiere questo ulteriore sforzo per rinforzare la difesa, è diventata ancora più spaziale. Ha dato una grande mano a rendere leggendario quel Milan. Dieci stagioni incredibili, costellate di successi e soddisfazioni».

E non è un caso, forse, che tanti elementi di quel Milan lì, poi, sono diventati allenatori a buoni livelli. «E’ un segno evidente – ha concluso Galliani – del fatto che si siano scelti ragazzi intelligenti, oltre a degli affermati giocatori. Onestamente è una lista infinita che non si riferisce soltanto a quel periodo. Penso ad esempio anche a Giovanni Stroppa, guardando indietro nel tempo, che oggi allena in Serie A. Nesta, al pari dei tanti ragazzi che abbiamo avuto al Milan, non potrà mai essere un nemico». LEGGI QUI LE PAROLE DI DEMETRIO ALBERTINI SUL MILAN >>>