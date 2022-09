Galliani: “Inzaghi era troppo forte di testa. Van Basten il più grande di tutti”

Intervenuto al 'Festival dello Sport' di Trento, Adriano Galliani ha parlato di Filippo Inzaghi e Marco Van Basten. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Monza: "Pippo è l'unico giocatore al mondo che a un metro dalla porta tirava di piatto e segnava di testa. Pippo è la persona più forte mentalmente che esiste. Lui non aveva il talento di alcuni grandi come Van Basten, ma era maniacale. Sapeva tutti i movimenti dei difensori, Pippo è il contrario di Ronaldinho e quella gente lì. Da fuori area non segnava mai, ma era troppo forte di testa e per questo ha segnato tantissimo. Van Basten? E' il più grande giocatore che abbiamo avuto". Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.