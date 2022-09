Galliani: “Inzaghi maniacale, tirava di piede e segnava di testa”

"Adoro Pippo, ma Van Basten e Pippo è un po' diverso. Io Inzaghi lo prendo in giro... È l'unico giocatore al mondo che a un metro dalla porta ha tirato di piede e ha segnato di testa. Non aveva il talento per fare ciò che ha fatto, l'ha fatto perché è maniacale. Sa tutti i movimenti dei difensori. È il contrario di Ronaldinho ecc. Con studio, applicazione ecc ha fatto tutto. Dal limite non arriva in porta, penso abbia fatto un solo gol da fuori. È anomalo, ma è troppo forte mentalmente. Ha più merito lui. Non aveva il talento dei grandissimi, non aveva il talento di Van Basten, ma sono loro i due che si ricordano di più come centravanti i tifosi del Milan". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Adriano Galliani al Festival dello Sport di Trento >>>