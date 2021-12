Galliani: “Ieri io e Berlusconi abbiamo esultato alla rovesciata di Ibrahimovic”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha svelato di aver esultato insieme a Berlusconi per il gol di Ibrahimovic

Intervenuto in occasione della presentazione del libro 'Adrenalina - My Untold Stories', Adriano Galliani ha parlato del gol di Ibrahimovic contro l'Udinese. "Ieri ho esultato alla rovesciata di Ibra, insieme a Berlusconi. La sua forza la vedono tutti, ma ha una personalità che costringe gli altri a fare bene. Ho visto che quando gli altri non fanno bene li appende al muro, in senso fisico. Ha un’adrenalina dentro che i compagni devono per forza impegnarsi. I suoi compagni fanno fatica a far flanella". Milan, le top news di oggi: Kjaer, ecco il sostituto. Idea in attacco.