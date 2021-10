Galliani: “Ibrahimovic, quanta fatica feci per portarti al Milan!”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha mandato questo messaggio di auguri a Zlatan Ibrahimovic per i suoi 40 anni

Adriano Galliani , ex amministratore delegato del Milan, ha mandato un messaggio di auguri a Zlatan Ibrahimovic per i suoi 40 anni. Queste ke dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport':

"Caro Zlatan, sai che ti ammiro come calciatore, come uomo, ti voglio bene e ti ho voluto con tutte le mie forze. Ricordo ancora quanta fatica ho fatto perché tu arrivassi al Milan nell'estate del 2010 e sono felice che tu stia di nuovo giocando per la nostra squadra del cuore. Ti auguro ogni successo, te lo meriti, un abbraccio forte".