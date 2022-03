Galliani: “Credo che Ibra rimarrà. Ecco cosa mi ha mandato Maldini”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'attualità rossonera

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Adriano Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan . Questo il suo intervento: "La cosa più bella che mi è capitata sabato sera è stato un messaggio di Paolo Maldini che mi mandava la foto con le classifiche del Milan e del Monza, entrambi primi. Il Monza poi è stata superato ma siamo lì e il Milan per fortuna è rimasto primo. Più probabile un Milan vincitore dello scudetto o il Monza in Serie A? Mi piacerebbero tutte e due le cose, uno deve sognare in grande. Sarebbe un sogno se si verificassero entrambe le cose".

Su Ibrahimovic : "L'ho visto la settimana scorsa, è un amico, ma non è giusto parlarne. Il cuore è pro-Ibra, ma chi gestisce la società capisco che possa fare altre valutazioni. Credo rimarrà a Milano anche la prossima stagione, chiuderà in rossonero".

Su Pioli: "Ha fatto una cosa a cui nessuno aveva pensato. È passato al 4-2-3-1 e tutto è andato nel verso giusto, sfruttando i giocatori che aveva. In questo modo i calciatori sono cresciuti tantissimo. Sono impressionato da Kakulu che secondo me è al di là delle più rosee aspettative. Maignan? Credo che abbia un calcio incredibile. L'ho detto l'altro giorno a Maldini che probabilmente il calciatore della rosa col miglior tocco è il portiere. In più ha personalità. Sono stati molto bravi anche gli allenatori dei portieri, che gli hanno tolto qualche difetto che si era visto in Francia".