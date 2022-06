Galliani: “Ibra? Ad oggi è un giocatore del Milan. Ma lo abbiamo sentito…”

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato al QS della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia brianzola.

Adriano Galliani , ex dirigente del Milan ed oggi amministratore delegato del Monza neo promosso in Serie A , è stato intervistato nella giornata di oggi dal QS.

Queste le sue dichiarazioni, che hanno toccato diversi temi, come la possibilità di vedere ZlatanIbrahimovic in Brianza: "Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo...".