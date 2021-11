Galliani: “E’ un bel Milan. Può lottare per vincere lo scudetto”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Galliani si è soffermato in particolare sulla lotta scudetto in cui la squadra di Stefano Pioli è coinvolta: "E' un bel Milan che può lottare per vincere lo scudetto, come il Monza può lottare per andare su in Serie A. Dopo Istanbul ho deciso di aspettare il fischio finale ad ogni partita, come diceva Boskov". Intanto stasera c'è Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.