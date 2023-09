Galliani: “Andrò a vedere il derby. Sensazioni? Faccio fatica…”

Intervistato prima dell'assemblea di lega, Adriano Galliani ha parlato in vista del derby di campionato fra Inter e Milan

Intervistato prima dell'assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato in vista del derby di campionato fra Inter e Milan. L'ex dirigente rossonero ha rivelato che sarà presente a San Siro per assistere sul match ma, riguardo le sensazioni su un possibile risultato finale, Galliani non ha voluto fare alcun pronostico. Ecco le sue parole.