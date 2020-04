Galliani: “Costacurta l’unico che firmava il contratto in bianco”

ULTIME NEWS MILAN – Adriano Galliani, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha raccontato un grande gesto di Alessandro Costacurta in merito al suo contratto. L’ex difensore, che ha partecipato alla videochiamata, ha spiegato il perché:

Galliani: “Costacurta era l’unico che entrava in sede, firmava in bianco il contratto. Mi diceva che capivo di calcio, mi salutava e mi lasciava in un grande imbarazzo. Billy era al livello di Baresi, Maldini e Tassotti”.

Costacurta: “Confermo tutto, ero nella mia città, nella squadra più forte del mondo e qualsiasi cifra mettesse mi sarebbe andata bene. Non avevo bisogno di discutere di soldi per rimanere al Milan”. Per vedere l’intervista completa dell’ex amministratore delegato, continua a leggere >>>