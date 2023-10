Galliani: “Scommesse? Spero siano leggerezze, Tonali ragazzo fantastico”

Intervistato a margine di un evento politico in Brianza, l'ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato del caso di calcioscommesse in cui è coinvolto anche l'ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali: "Spero siano leggerezze e peccati veniali, non mortali. Non commento le cose che non conosco e non ci sono ancora capi d'accusa. Tonali lo conosco molto bene e so è che un ragazzo fantastico".