Galliani: “Per Baresi la maglia del Milan era una seconda pelle”

Su Baresi, se ci sono state richieste indecenti: "Farina ha fatto tante cose che non andavano bene al Milan, ma da uomo di sport l'ha fatto in ambiti non sportivi. Poteva vendere Baresi e Maldini, già richiesti quando siamo arrivati, ma non l'ha mai fatto. Due lombardi cresciuti e rimasti da noi. Franco vince lo Scudetto della stella, resta in Serie B e non ha mai voluto andar via. Una cosa del genere non può più succedere. Una maglia diventata seconda pelle. Uno straniero non ha differenza a giocare nel Milan o nell'Inter... Noi avevamo una difesa lombarda più il Tasso, lombardo, ma arrivato a 20 anni. Discutevi sulle lire, ma non pensavi andassero via a zero".