Galliani: “Auguro a Sheva di fare bene con il Genoa. Su Balotelli…” | News

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha espresso il suo pensiero su Andriy Shevchenko e Mario Balotelli

Intervenuto ai microfoni di 'Binario Sport', Adriano Galliani ha espresso il suo rammarico per quello che sarebbe potuto essere Mario Balotelli e non ha mancato occasione per parlare di Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa. Queste le parole dell'ex ad del Milan. "A Balotelli ho sempre voluto bene, ho il grande rimpianto perché qua avrebbe dovuto fare molto ma molto di più. In carriera in generale intendo, doveva essere uno dei candidati al pallone d'oro. E' da cazzotti in testa, ha fatto troppo poco rispetto alle sue qualità tecniche. Shevchenko? L'ho sentito. Mi auguro che avendo fatto bene con la sua Nazionale possa far bene anche al Genoa. E' intelligente, si applica, conosce tutto, le premesse affinché faccia bene non mancano".