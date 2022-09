Galliani su Ancelotti: “Disse subito che Kakà era un fenomeno”

"Noi, quando il dottor Monti che era un grande medico, vide la radiografia del ginocchio di Carlo, disse che non poteva essere un calciatore e che sembrava un anziano. In campo era straordinario, ma per scendere dalla macchina in inverno faceva fatica. Sacchi ci disse che il ginocchio si può curare, ma la testa no. Ha insistito per prenderlo. La Roma l'ha ceduto perché pensava non ce la facesse. Si è dimostrato un giocatore e una persona meravigliosa, vincendo tutto. Rimane un grande rapporto. Poi sta due anni alla Juventus, arrivando secondo, ma veniva considerato un perdente. Lo consolavo dicendo che era l'effetto del Giubileo, visto che vincevano Roma e Lazio, a differenza del solito. Abbiamo parlato con Ancelotti il sabato prima di Torino-Milan e mi dice che avrebbe firmato col Parma lunedì mattina. Perdiamo a Torino, con Inzaghi che sbaglia il rigore. Infatti a Manchester avevo paura sbagliasse Sheva anche perché dietro c'era Inzaghi... Decidiamo di cambiare, convinciamo Ancelotti a firmare con noi invece che col Parma, andiamo a casa sua e faccio colazione con parmigiano e culatello per la prima volta in vita mia. Viene da noi, fa otto anni da noi. Il 1 luglio 2008 eravamo primi nel ranking europeo e con Kakà Pallone d'Oro, ultimo a vincerlo in Italia. E Ancelotti ci disse subito che Kakà era un fenomeno. E ad Ancona diventa subito titolare. Rui Costa era fortissimo e dopo 15 giorni mi chiama e mi dice che doveva andare via perché ha visto che Kakà era meglio di lui".