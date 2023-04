F. Galli: “Il Milan attenderà il Napoli e non dovrà cullarsi nel vantaggio”

Intervenuto ai microfoni di 'Mediaset Infinity' prima di Napoli - Milan , match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League , Filippo Galli ha parlato dell'incontro sottolineando come il Diavolo non si dovrà cullare nel vantaggio e molto probabilmente attenderà gli azzurri. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Filippo Galli prima di Napoli-Milan

"Non ci si deve cullare su questo vantaggio. Il gol fuori casa non vale doppio, ora invece il Napoli tenterà di sfruttare il fattore stadio per fare la storia. Credo che il Milan attenderà un po' il Napoli".