G. Galli su Milan-Napoli: “La Champions è un discorso a parte”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato in vista del match d'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli . L'ex portiere rossonero ha spiegato quanto sia ininfluente il match di campionato vinto dai ragazzi di Stefano Pioli , poiché il palcoscenico europeo rientra in questi discorsi esclusivi di partite a sé stanti.

Galli, infatti, ha preso come esempio alcuni dettagli, come quello riguardante l'arbitro: "La partita di campionato mi ha colpito ma la Champions è un discorso a parte, anche nei dettagli. Prendete l’arbitro: in Europa si fischia in modo diverso, cambiano metro e contesto. Io resto a Napoli 51%, Milan 49%, come ho già detto. Occhio a Krunic. È cresciuto tanto, gioca in più ruoli, è intelligente. Il simbolo del calcio di Pioli". Milan-Napoli, le chiavi tattiche del match >>>