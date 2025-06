Galli: “Allegri? Grande allenatore. Spero però che non faccia questo…”

Intervistato a Tmw Radio, Filippo Galli ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri: "Allegri per me è un grande allenatore, che all'inizio al Milan ha fatto grandi cose. Credo che sappia cosa fare in una situazione complessa come questa, mi auguro che non casa in quello che ho detto. Non è vero che contano solo i giocatori, bisogna fare cultura, oltre a ottenere risultati. E spero che non dica certe cose".