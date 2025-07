Galeone: “Allegri al Milan? Rischia. Vlahovic? Non sa stoppare un pallone”

Intervistato dal quotidiano Libero, l’ex tecnico 84enne Giovanni Galeone è tornato a parlare di Massimiliano Allegri - suo ex giocatore ai tempi del Pescara, con cui mantiene un buon rapporto - del Milan, dell’obiettivo di mercato rossonero Dusan Vlahovic e dell’ex allenatore dei rossoneri, oggi opinionista, Arrigo Sacchi . Non si è risparmiato, esprimendo con parole molto forti tutti i suoi dubbi. Ecco le sue dichiarazioni:

Dubbioso su Allegri, durissimo su Vlahovic e su Sacchi ...

"Ha mangiato una minestra riscaldata con il Milan e rischia. Non avrà lo stesso Milan di anni fa quando allenava Ibra, Seedorf e Cassano. Gli voglio bene però non lo sento da tempo. Però ha un vantaggio rispetto ad altri tecnici che hanno allenato il Milan di recente: intuendo i momenti della partita, adatterà i giocatori al contesto". E poi commenta l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan: "...Il vero problema è Vlahovic, guadagna 1 milione al mese e non riesce a stoppare un pallone...".