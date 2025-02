Galdi: “Il Milan? Con i nuovi acquisti ha una marcia diversa. I rossoneri…”

Infine, il giornalista di Telenord ha concluso con un pensiero sull'Italia di Spalletti: "Spalletti si è trovato in situazione scomoda con una nazionale che non aveva costruito lui e in un momento in cui in Italia ci sono pochi talenti. Ci manca un giocatore come Totti, Baggio Del Piero e questa è una lacuna grande, perché ci vogliono giocatori in grado di fare subito la differenza. Serve un gruppo per affrontare il girone qual mondiale con certezze. Di solito le qualificazioni iniziano due anni prima, ora manca un anno e mezzo al Mondiale, questo sarebbe stato limite ma per Spalletti può essere un vantaggio perché manca poco e non ha molte scelte". LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix si racconta: “Volevo la 22 di Kakà. Conceicao, Leao e…” >>>