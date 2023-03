Galderisi: “Mancini deve lavorare parecchio su Retegui”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al lavoro che Roberto Mancini dovrà fare su Mateo Retegui

In seguito al successo dell' Italia su Malta grazie alle reti di Mateo Retegui e Matteo Pessina , è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, nella trasmissione Radio Anch'Io Sport, Giuseppe Galderisi . L'ex calciatore ha sostenuto come a suo dire l'attaccante oriundo sia molto forte, ma il Commissario Tecnico Roberto Mancini dovrà lavorarci parecchio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giuseppe Galderisi su Mateo Retegui

"Ai miei tempi ero circondato da fenomeni, adesso Mancini è in un momento dove deve fare i salti mortali. Non so da dove può partire il cambiamento, ci sono pochi giocatori italiani nel nostro campionato e pochi attaccanti. Tolto Immobile, fai fatica a trovarne altri. È stato bravo, cercando di trovare nuovi giocatori cambiando anche il calcio. Cerca giocatori che possano fare la differenza in area. Retegui è un uomo d'area, un calciatore cattivo sotto porta, ma c'è tanto lavoro da fare".