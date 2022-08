Galante: “Scudetto? L’Inter se la gioca con Milan e Juve”

Fabio Galante, ex difensore di Livorno e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui nerazzurri e sulla lotta scudetto della prossima stagione, ormai imminente. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Per lo scudetto, l'Inter se la gioca con Milan e Juve, e poi occhio alla Roma. Ma il ritorno di Lukaku significa tanto, sono solo in termini di gol. Troppi gol subiti dall'Inter? Si parla di calcio d'estate. Sono sicuro che quando si farà sul serio il livello dell’Inter tornerà quello degli ultimi anni". Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?