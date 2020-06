Gabbia: “Nonni e genitori mi hanno insegnato rispetto ed educazione”

MILAN NEWS – Ieri Lucas Biglia e Matteo Gabbia hanno incontrato in un webinar dal titolo “Lo Sport cambia la vita” circa 200 ragazzi che frequentano i corsi e le attività organizzate dalla onlus Cometa, una realtà di famiglie impegnate nell’accoglienza di bambini e ragazzi.

Gabbia ha parlato così ai ragazzi: “È necessario ricercare la felicità in quello che si fa. Non sempre si riescono a raggiungere gli obiettivi e le vittorie ma se affrontiamo il percorso che abbiamo davanti con amore e passione non dobbiamo avere rimpianti”. Il giovane difensore, sollecitato da una domanda, ha ricordato l’esordio con il Milan contro il Torino: “Ho esordito davanti a mio nonno, abbonato al Milan da cinquant’anni, sempre nello stesso posto. È stata forse l’emozione più grande della mia vita”.

I miei nonni sono sempre stati importantissimi per me così come i miei genitori che mi hanno insegnato il rispetto e l'educazione. Cerco di fare sempre del mio meglio e ogni giorno lavoro per diventare un giocatore migliore per quelle che sono le mie potenzialità".