G. Galli: “Atalanta? Partita come quella del mio Milan a Belgrado” | News

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha paragonato il match contro l'Atalanta con quello del suo Milan nella trasferta di Belgrado

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex portiere rossonero, Giovanni Galli, ha parlato del prossimo match del 'Diavolo' contro l'Atalanta e ha fatto un confronto tra Donnarumma e Gollini. Queste le sue parole. "Atalanta-Milan vale come una finale, come il nostro Stella Rossa-Milan. Era una partita da dentro o fuori, non potevamo sbagliare. Aprimmo un ciclo straordinario, spero che Pioli si ripeta. Donnarumma o Gollini? Il primo è di un'altra categoria, il secondo è forte ma non mi riempie gli occhi". Con la maglia rossonera, Galli ha vinto un campionato, una Supercoppa Italiana, una coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e due Champions League. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.