Futre (ex Porto e Milan): “Taremi? Sarebbe un vero colpo per i rossoneri”

«Questo sarebbe un vero colpo per il Milan, credetemi. Lo ha dimostrato con i fatti e con i gol, di stagione in stagione: è stato costante e sempre presente. Sia sottoporta sia negli assist. A me è sempre piaciuto, però, soprattutto per il suo atteggiamento: gioca col petto in fuori, non ha paura delle polemiche e lui ne attira tante...Taremi ha una rara capacità nel procurarsi i calci di rigore. Sapersi far fare fallo in area è un’arte, una cosa non semplice che ti aiuta a vincere le partite. A lui è capitato spesso, per questo ha subito critiche, ma ha una personalità talmente grande da fregarsene e andare avanti: lui fa bene il suo mestiere di attaccante, morde e del resto se ne frega. Con un carattere di questo tipo, non avrebbe paura di giocare in un tempio sacro: San Siro».