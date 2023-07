Il fratello di Amrabat: “Sofyan sta trattando con alcuni club, presto saprete”

Nordin Amrabat, fratello di Sofyan, accostato anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del centrocampista

Nordin Amrabat , fratello di Sofyan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'ESPN' in merito al futuro del fratello, che nelle ultime settimane è stato accostato anche al Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Nordin Amrabat sul fratello

"Non voglio dire troppo a riguardo, ma Sofyan sta trattando con alcuni club e presto conoscerete le sue scelte. Le sue intenzioni sono quelle di restare in Europa, ma su di lui ci sono anche squadre arabe e lì ci sono club che pagano molto bene".