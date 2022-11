Francia, Giroud sui suoi obiettivi futuri: “Non mi pongo limiti”

Prima dell'inizio dei Mondiali non pensava nemmeno di poter trovare spazio, e invece ora rischia di avere tutto il peso della titolarità nel reparto avanzato della Francia . Olivier Giroud nel giro di pochi giorni si è ritrovato con una grande responsabilità da dover sostenere, ma non sembra risentirne.

L'attaccante del Milan ha rilasciato un'intervista a Le Parisien prima che la sua Francia debutti ai Mondiali , in cui parla dei propri obiettivi con i Bleus e della possibilità di continuare a vestire la maglia della nazionale anche dopo la competizione iridata. Di seguito le sue parole.

Sui suoi obiettivi : "Sono in Nazionale da undici anni ormai. Il mio spirito competitivo mi spinge a puntare costantemente ancora di più. Ho sete di vittorie, di trofei. Alla mia età, poter essere così decisivo e stare bene è una vera felicità".

Sulla possibilità di continuare: "Non mi pongo limiti. Ho detto che potevano essere le mie ultime gare, ma non voglio annunciare niente. Giocherò finché il mio corpo non dirà stop".