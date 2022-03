Francia, Giroud su Deschamps: “Non ci parliamo dagli Europei”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del rapporto non esattamente idilliaco con il CT della Francia Didier Deschamps

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del rapporto non esattamente idilliaco con il CT della Francia Didier Deschamps. I due, dopo l'Europeo, hanno avuto diverse discussioni. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'L'Equipe': "Il ct mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, credo fosse il giorno prima della lista per le Final Four della Nations League. Da allora, non c'era stato altro contatto, fino a quest'ultima telefonata di sabato scorso. Non ci siamo mai parlati di persona dai tempi dell'Europeo. Anche se molte cose sono già state digerite, c'è questa necessità di parlare tra adulti responsabili".