Fortunato: “Il mercato del Milan poteva essere migliore”

Daniele Fortunato è intervenuto ai microfoni di TMW ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan. In modo particolare l'ex calciatore ha sostenuto come a suo dire il mercato del Diavolo non sia stato all'altezza delle aspettative, dal momento in cui i risultati da parte degli acquisti non si sono visti. Ha inoltre aggiunto come al momento, per quanto lo riguarda, il giudizio su quanto fatto dalla società rossonera non possa essere positivo. Di seguito le sue parole.