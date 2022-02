Forte: “Ci sono tutti gli ingredienti perché Belotti possa andare al Milan”

Camillo Forte, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla possibilità di vedere Andrea Belotti con la maglia del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Camillo Forte, inviato per 'Tuttosport', ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Andrea Belotti. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che con l'intervista post-partita, sulla possibilità che fosse il suo ultimo derby, abbia fatto intuire quale sarà il suo destino. Senza Belotti e senza Bremer, il Toro rischia di dover ripartire quasi da zero, quindi bisognerà essere non bravi ma bravissimi sul mercato per trovare i giusti sostituti. Ora c'è da capire se l'attaccante ha già un accordo verbale con l'eventuale nuovo club: secondo me finirà al Milan, ci sono tutti gli ingredienti perché l'operazione possa andare in porto. Il Gallo è da sempre un tifoso rossonero, Pioli ha bisogno di ringiovanire il reparto offensivo e il club può centrare un colpo importante a parametro zero".