Formazione Milan, Pioli: “Rebic non giocherà dall’inizio” / News

Milan-Lille, parla Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lille, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Le sue dichiarazioni:

Sul Lille

“Ogni singola partita deve essere un’occasione da sfruttare. Abbiamo iniziato bene il girone ma l’obiettivo non è raggiunto. Metteremo in campo la nostra miglior prestazione possibile. Servirà perché i nostri avversari stanno molto bene, stanno facendo un ottimo campionato e hanno fatto delle buonissime prestazioni anche in Europa League”.

Se sarà una partita decisiva

“Non credo perché ancora mancano tante partite. Importante si, perché daremmo un segnale importante a noi stessi e alla classifica di Europa League. Abbiamo il nostro approccio e dobbiamo mantenerle anche domani sera”.

Su Rebic

“Ante è un giocatore importante perché ha determinate caratteristiche. E’ stato un giocatore fondamentale nella parte finale della scorsa stagione. Sta meglio, non credo partirà dall’inizio ma uno spezzone è possibile che possa giocarlo“.

Se tanti giocatori offensivi cambiano gli equilibri

Non credo che siano le caratteristiche dei giocatori che cambino gli equilibri, ma la voglia di lavorare insieme. Se hai questi atteggiamenti puoi giocare con tanti giocatori offensivi”.

