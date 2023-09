Fontana: “Nuovo Stadio Milan a San Donato? Non ci sono alternative…”

Le parole di Attilio Fontana sul Nuovo Stadio del Milan

"E' un peccato che la scelta sia ricaduta fuori da Milano. Tuttavia non ci sono tante alternative, perciò se il Milan ha preso tale decisione a mio avviso bisogna agevolare iniziative di questo tipo in quanto utili sia dal punto di vista sportivo che dell'indotto economico. Se non esistono alternative, penso che tutti dobbiamo far quadrato con il Milan. Lo stesso vale per l'Inter, con cui inizieremo un percorso simile".