Fontana: “Nuovo Stadio? Milan determinato su San Donato. Sul derby…”

"Uno stadio migliore per contribuire allo sviluppo della squadra. L’idea del Milan per il nuovo stadio va verso una zona che potrà trarne dei benefici. Sia per quanto riguarda la presenza delle persone, sia per le attività che potranno realizzarsi e arricchire la zona. Tempi? Non mi sento di dare delle anticipazioni, le cose si possono fare passo dopo passo. Credo che non saranno sicuramente tempi rapidi e compatibili con le necessità del club”.

Sul derby Inter-Milan: “Per scaramanzia non si dice niente, ma il Milan si sta rivelando una squadra vera, complimenti a Pioli per essere riuscito a creare una squadra con tanti volti nuovi in grado di avere questa identità di squadra e affrontare situazioni che l’anno scorso ci mettevano in difficoltà. Dopo tre partite dico che non mi è mai capitato di pensare “anche se giochiamo tre giorni non segniamo mai”, ogni azione può portare al gol. In generale quest’anno vedo molto bene Reijnders, lo credo uno di quei giocatori che può far fare un salto di qualità al centrocampo. Buon derby a tutti i milanisti e a tutta la città!”. LEGGI ANCHE: Luca Ravenna: "Derby? Il Milan deve per forza vincerlo..." | Esclusiva PM

