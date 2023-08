Fontana: “Chukwueze miglior acquisto, il Milan può sfidare il Napoli”

Che il calcio sia la religione principale degli italiani è un fatto più che appurato. Chiunque di noi a casa, nei bar, in spiaggia, al lavoro, nel tempo libero parla, segue, legge e si interessa di calcio. Lo stesso lo fa il Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana il quale si è espresso sul Milan e sull'acquisto di Chukwueze , reputato come: "il miglior acquisto del Milan ". Tali dichiarazioni sono state riportate dalla redazione di Calciostyle.it che ha raccolto tali informazioni presso la Capannina Forte dei Marmi.

Fontana elogia l'esordio al Milan di Chukwueze: "La prima partita è stata ottima"

All'inizio Fontana ha parlato perlopiù dei singoli giocatori del Milan, in particolare di quelli che lo hanno impressionato di più ossia Chukwueze e Pulisic. Ecco qui le sue parole: “I rossoneri hanno cambiato molto. La prima partita è stata ottima, la squadra ha dato risposte che non pensavo si potessero esplicitare così presto. La rosa è di ottima qualità, ma manca qualcuno che possa far rifiatare Giroud. Chukwueze l’acquisto migliore. Pulisic può essere un crack".