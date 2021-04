Fonseca: “Superlega? I soldi non sono tutto. Orgoglioso della Roma”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa, ha parlato del fallimento della Superlega

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Fonseca ha parlato del fallimento della Superlega: "Come quasi tutti gli allenatori sono contrario alla SuperLeague. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo e della posizione della Roma. Non sono preoccupato per il futuro, abbiamo questa dimostrazione di forza del calcio. Penso comunque che possiamo sempre migliorare. Dopo un anno di Covid il calcio ha dimostrato di poter sopravvivere".