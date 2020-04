Florenzi: “Evitato coronavirus per la varicella. Le differenze Italia-Spagna”

ULTIME NEWS – Alessandro Florenzi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha parlato di diversi temi. Tra i più importanti, quello relativo al coronavirus e a come lo avrebbe “evitato”: “Voglio ringraziare prima di tutto la varicella. Non l’avevo mai avuta ed è arrivata al momento giusto. Quella partita (Valencia-Atalanta) qualcosa ha fatto. Il ritorno è stato surreale per tutti, perché era la prima volta per noi giocare a porte chiuse. Non so neanche se si doveva giocare la seconda partita, perché ad esempio Getafe e Roma hanno deciso di non andare in trasferta per aumentare il contagio. Non so però se sia stato dovuto a quella partita”.

Differenze nel calcio tra Italia e Spagna: “Sembra che qui il calcio sia più aperto. Ho constatato che c’è la stessa passione, ma non si vive come in Italia. Non si vive il calcio come a Roma. Per andare a Getafe, ad esempio, siamo andati alla stazione e ho visto che parcheggiavamo molto distanti dalla stazione e mi sono chiesto il motivo. Siamo scesi e abbiamo attraversato a piedi una strada lunghissima, senza guardie, abbiamo fatto la fila, siamo passati e abbiamo preso il treno normalmente. Non c’è quella passione che si vive a Roma, si vive un po’ più liberi”.

Florenzi sugli eSports: “Sono ormai due anni che sono diventato un socio, insieme a De Rossi, di una squadra che si chiama Mkers. La compagine più importante che abbiamo in Italia e che sta prendendo piede anche in Europa. Una opportunità che i miei consulenti mi hanno dato di entrare in una community che poteva prendere piede. E infatti così è successo. Sono quello che siamo noi, ossia professionisti che si allenano forse anche più di noi. E’ stata una bella cosa perché io sono un grande appassionato e mi ha preso molto. Speriamo di continuare a fare bene con questo team. C’è un lavoro dietro enorme e rispetto alla partita dell’altro giorno ci sono molte cose che non sono andate bene. Scherzo ovviamente, ma ci siamo divertiti moltissimo. Ho visto che Kluivert ha vinto 2 a 0 nel torno virtuale”.

