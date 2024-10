Flachi: “Il Milan è partito male, ma è in ripresa e lotterà per lo Scudetto”

Milan, Flachi sentenzia: "Ecco la mia griglia di partenza per lo Scudetto"

Passando alla Serie A, cosa ne pensa di questo avvio di campionato? Chi è la favorita per lo Scudetto? «Sono partiti lenti tutti quanti, non saprei dire il motivo. Forse la preparazione di quest’anno è stata diversa sulla base delle coppe europee, la Champions è cambiata e serve qualcosa di più a livello fisico. In questo contesto ci hanno guadagnato quelle squadre che posso organizzare l’allenamento perché non hanno competizioni in settimana. Sarà un campionato equilibrato, il Napoli è avvantaggiato perché non gioca in Europa e ha tempo per preparare le partite, ha una squadra forte e un allenatore carismatico e bravo. Vedremo se avrà la condizione per reggere fino a fine stagione, ma Conte è un allenatore d’esperienza e difficilmente avranno cali, lui saprà cosa fare. Hanno cambiato poco, ma secondo me è la squadra».