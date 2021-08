Fiorentina, Vlahovic: “Non ho mai spinto per andare via, sono felicissimo”

Dusan Vlahovic, al termine di Fiorentina-Torino, ha parlato della prestazione dei suoi, di Italiano e della decisione di rimanere a Firenze

Dusan Vlahovic , al termine di Fiorentina-Torino, ha parlato della prestazione dei suoi, di Italiano e della decisione di rimanere a Firenze. Il serbo, nelle prime settimane di calciomercato, è stato spesso accostato anche al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Sentire uno stadio intero fare il mio nome è un'emozione che non avrei mai pensato di vivere. Devo continuare a lavorare così. Anzi, con maggiore determinazione e umiltà. Arriviamo alla sosta con una vittoria, adesso ci prepareremo alle prossime partite. Il gol? È stato puro istinto, non mi sono accorto com'era. L'importante è la vittoria e aver fatto quanto ci ha chiesto Italiano. Siamo sulla strada giusta.

Sulla decisione di rimanere alla Fiorentina: "Non ho mai spinto per andare via, nonostante importanti offerte per me e la società. Sono contentissimo di essere rimasto qui. Speriamo di fare grandi cose".