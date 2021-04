Fiorentina, Vlahovic: “Haaland? Posso arrivare al suo livello” | News

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, nell'intervista rilasciata a Repubblica ha parlato di Haaland del Borussia Dortmund

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il centravanti, accostato al Milan nelle ultime settimane, ha parlato anche di Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. Ecco cosa ha detto: "Sarò presuntuoso ma col lavoro duro e la testa giusta posso arrivare anche io. Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizzata. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. Non è bello per me essere alto 1 e 90 e non fare gol di testa (sorride,ndr)".