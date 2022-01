Fiorentina, Vlahovic: “Compromesso con Commisso? Mai dire mai” | News

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista in cui non ha chiuso del tutto le porte riguardo un suo rinnovo

Intervenuto ai microfoni di 'Politika.rs', Dusan Vlahovic ha rilasciato un'intervista in cui ha anche parlato del suo futuro. Queste le parole dell'attaccante viola riportate da 'gazzetta.it': "Stiamo facendo bene, abbiamo una buona squadra con grandi calciatori e tanto sostegno da parte dei tifosi. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa , perché non siamo stati in Europa per molto tempo. Sono consapevole di aver fatto un passo importante nella mia carriera con queste stagioni e la Fiorentina è una grande squadra in Italia. Un club con tradizione, tifosi ed ottimi giocatori".

"Lo scorso anno ho pensato che in questa stagione avrei dovuto ripetermi per ottenere la qualificazione in Europa con il club", prosegue Vlahovic. "Voglio che il 2022 sia ancora migliore del precedente, voglio segnare ancora di più. E voglio che la Fiorentina sia ai vertici del calcio italiano. Commisso? E' soprattutto un uomo serio e un grande presidente, molto ambizioso. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi tiro mai indietro, non è nel mio carattere ed io inseguo gli standard più elevati in tutto. Si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie. Il figlio del presidente della Serbia è il mio manager? Questa è una sciocchezza. Non guarderei indietro a storie che non sono vere". Milan, le top news di oggi: ultime su Botman, scambio Kessié-Ndombele?