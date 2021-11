Fiorentina-Milan, Pezzella: “Pioli? Ecco il suo segreto”

German Pezzella, ex difensore della Fiorentina, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Stefano Pioli

German Pezzella, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Pezzella ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan: "Il suo segreto è nella qualità del rapporto umano che instaura con tutte le persone che gli sono vicine, giocatori, staff, chi lavora nel club. Trasmette tanto e dà tanta responsabilità. Insieme abbiamo vissuto il momento più duro della storia della Fiorentina. Con lui tutti abbiamo tirato fuori il massimo, provando a portare avanti il ricordo di Davide come lui, che a quel gruppo voleva tanto bene, avrebbe voluto. Scudetto? Quello che ha conquistato mi fa essere felice per lui e lo staff, lo meritano".