Fiorentina-Milan, Nosotti: “Diaz e Leao devono dare fastidio alla Viola”

Il giornalista Marco Nosotti ha parlato di Fiorentina-Milan. Brahim Diaz e Rafael Leao devono prendere per mano i rossoneri, mentre l'assenza di Ante Rebic pesa. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport': "Rebic viene a mancare nel Milan in un momento importante. Mi aspetto lo stesso Milan che, nella difficoltà e nelle emergenze, è riuscito a dare delle risposte. Diaz e Leao devono dare fastidio alla Fiorentina, che non ha la retroguardia titolare". Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>