Fiorentina-Milan, Di Marzio: “Contro il Tottenham servirà ben altro”

"Conte sta meglio. Il Tottenham in casa si straforma, ne sa qualcosa il Manchester city... Dovrà essere un Milan molto diverso rispetto a quello di Firenze. La squadra rossonera dovrà ritrovarsi, ma penso che ritroveranno energie, stimoli, motivazione, compattezza e brillantezza". Il Milan, quindi, dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, non può guardare indietro e pensare troppo. Mercoledì, a Londra, ci si gioca l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Milan, la 'fiducia' a Bakayoko suona come una bocciatura per Pobega e Vranckx